Пенсионер отсудил у жителя Перми украденные мошенниками 340 тысяч рублей

Происшествие с пожилым мужчиной случилось в апреле 2023 года, когда ему поступил звонок от лже-полицейского. Звонящий убедил пенсионера в том, что в отношении него возбуждено уголовное дело. После этого к обману подключились люди, которые представились сотрудниками ЦБ РФ. Новые мошенники уговорили мужчину оформить кредит на 150 тысяч рублей и перевести деньги на нужный счёт.