Пенсионер отсудил у жителя Перми украденные мошенниками 340 тысяч рублей

Пенсионер отсудил у жителя Перми 340 тысяч рублей, которые у него были украдены мошенниками, сообщает Кировский районный суд.
Происшествие с пожилым мужчиной случилось в апреле 2023 года, когда ему поступил звонок от лже-полицейского. Звонящий убедил пенсионера в том, что в отношении него возбуждено уголовное дело. После этого к обману подключились люди, которые представились сотрудниками ЦБ РФ. Новые мошенники уговорили мужчину оформить кредит на 150 тысяч рублей и перевести деньги на нужный счёт.
После этого преступники заставили пенсионера снять ещё 100 тысяч рублей с кредитной карты и продать за 1,6 миллиона рублей квартиру. Все деньги были переведены на счета, которые мошенники назвали «резервными». Когда деньги ушли, пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию. Часть денег удалось отыскать на счету жителя Кировского района. Прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с пермяка незаконно полученные средства.
«340 тыс. рублей из всей суммы перечисленных пенсионером средств поступили четырьмя переводами на счет жителя Кировского района г. Перми, после чего были сняты наличными. В суде ответчик утверждал, что передал карту знакомому и не пользовался деньгами, однако суд отклонил его доводы», — рассказывает Кировский районный суд.
Инстанция согласилась с прокуратурой и признала требования справедливыми. В суде напомнили, что за операции на счёте несёт ответственность его владелец.