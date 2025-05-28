«Затягивала процесс»: когда дело Перизат Кайрат передадут в суд, рассказали в АФМ

Уголовное дело окончено, идет процесс ознакомления участников уголовного процесса с материалами дела. Из-за того, что она (Перизат Кайрат. — Прим. ред.) затягивала процесс ознакомления, очень медленно изучала материалы дела, был установлен график, этот график заканчивается 9 июня. После этого, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РК, дается три дня на заявление ходатайства и после их рассмотрения дело направляется в прокуратуру, надзорный орган в течение 10 дней принимает решение — направить дело в суд.