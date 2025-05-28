В зале Верховного суда Татарстана арестовали фигурантов дела по ОПГ «Перваки»

В зале Верховного суда Татарстана арестовали троих фигурантов уголовного дела по ОПГ «Перваки». Еще один до этого уже находился в камере. Всех четверых присяжные признали виновными в бандитизме, убийствах и незаконном обороте оружия, с пометкой, как не заслуживающие снисхождения, сообщает пресс-служба суда.
Напомним, перед законом предстали лидер группировки Фирдинат Юсупов, Сергей Сардаев, и Леонид Андреев, а также экстрадированный из Болгарии и находящийся в камере Владислав Мухин.
Суд постановил отправить Юсупова, Сардаева и Андреева в СИЗО до 28 июля. Их взяли под стражу в зале, где проходил процесс. Фемида встала на сторону гособвинения, которая заявила, что подсудимые, оставаясь на свободе, могут продолжить совершать преступления.
Напомним, в Казани иностранец убил жену на глазах сына в день его трехлетия. Малыш тоже пострадал, он доставлен в больницу.