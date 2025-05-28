В зале Верховного суда Татарстана арестовали фигурантов дела по ОПГ «Перваки»

В зале Верховного суда Татарстана арестовали троих фигурантов уголовного дела по ОПГ «Перваки». Еще один до этого уже находился в камере. Всех четверых присяжные признали виновными в бандитизме, убийствах и незаконном обороте оружия, с пометкой, как не заслуживающие снисхождения, сообщает пресс-служба суда.