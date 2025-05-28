Правозащитник Меркачева: Алкоголь для вечеринки в Байкальске мог купить взрослый

— На видео, снятым до резни, море алкоголя. Подросткам спиртное в магазине не продадут, даже в сельском. Продавцы знают про ответственности и не рискуют. Вероятно, около магазина они встретили какого-то мужчину (скорее всего нетрезвого), попросили им купить алкоголь (в качестве оплаты — бутылка водки). Во многих городах и даже селах сегодня территория около магазинов — под камерами, так что найти мужчину не сложно. Будут ли искать? Будут ли вообще разбираться от куда алкоголь? Будут. Должны. И отвечать взрослому придется, — прокомментировала Ева Меркачева в социальных сетях.