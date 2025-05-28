Троих жителей Кубани осудили за призывы к терактам

Следствием установлено, что в марте 2023 года обвиняемые сняли видеоролик экстремистского содержания. Для этого Погорелов приобрел камуфляж, маски, два беспилотника, страйкбольный автомат Калашникова, штатив и самодельный знак подмосковного населенного пункта Ловцово. Участники выбрали подходящую местность, где в маскировочной одежде записали ролик, демонстрируя дроны и оружие. В видео Погорелов призывал к насильственным действиям, включая подрывы аэропортов и поездов. 25 марта 2023 года материал был опубликован в интернете в открытом доступе.