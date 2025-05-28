Директор судоремонтного завода Черноморского флота задержан по обвинению в мошенничестве

По данным следствия, в феврале 2023 года завод заключил контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования для нужд Минобороны. Контроль за исполнением договора осуществлял сам Павел Флоря, который в сентябре-ноябре 2023 года совместно с сотрудниками предпринимателя включил в отчетные документы заведомо ложные данные о стоимости поставленного оборудования.