Директор судоремонтного завода Черноморского флота задержан по обвинению в мошенничестве

Военными следователями Следственного комитета Российской Федерации предъявлено обвинение Павлу Флоре, директору судоремонтного завода Черноморского флота. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.
По данным следствия, в феврале 2023 года завод заключил контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования для нужд Минобороны. Контроль за исполнением договора осуществлял сам Павел Флоря, который в сентябре-ноябре 2023 года совместно с сотрудниками предпринимателя включил в отчетные документы заведомо ложные данные о стоимости поставленного оборудования.
В результате бюджету был нанесён ущерб на сумму свыше 4 млн рублей, которые участники схемы распределили между собой.
В ходе расследования Флоря дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста по ходатайству следователя.
Уголовное дело находится на особом контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ. Расследование продолжается.