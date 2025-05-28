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Директор судоремонтного завода Черноморского флота задержан по обвинению в мошенничестве

Военные следователи раскрыли схему хищения бюджетных средств на судоремонтном заводе Черноморского флота. Директор предприятия Павел Флоря подозревается в предоставлении ложных данных по гособоронзаказу. По версии следствия, он завысил стоимость оборудования и похитил свыше 4 миллионов рублей. Сейчас ему избран домашний арест.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военными следователями Следственного комитета Российской Федерации предъявлено обвинение Павлу Флоре, директору судоремонтного завода Черноморского флота. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.

По данным следствия, в феврале 2023 года завод заключил контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования для нужд Минобороны. Контроль за исполнением договора осуществлял сам Павел Флоря, который в сентябре-ноябре 2023 года совместно с сотрудниками предпринимателя включил в отчетные документы заведомо ложные данные о стоимости поставленного оборудования.

В результате бюджету был нанесён ущерб на сумму свыше 4 млн рублей, которые участники схемы распределили между собой.

В ходе расследования Флоря дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста по ходатайству следователя.

Уголовное дело находится на особом контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ. Расследование продолжается.