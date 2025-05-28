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Военные Таиланда и Камбоджи устроили перестрелку на границе

Утром 28 мая между пограничниками Таиланда и Камбоджи произошло вооруженное столкновение. Военнослужащие обстреливали друг друга в спорной зоне. Боестолкновение длилось в течение 10 минут.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О перестрелке сообщает Associated Press. Издание связалось с пресс-службами министерств обороны обеих стран и выяснило подробности столкновения. У каждой из сторон своя версия произошедшего.

Военные Таиланда утверждают, что первыми открыли огонь пограничники Камбоджи, которые вошли на спорный участок. Таиландские солдаты приблизились к ним для переговоров. Камбоджийцы начали стрелять, вероятно, неправильно оценив намерения иностранных коллег, пишут «Ведомости».

В армии Камбоджи заявили, что их патруль следовал вдоль пограничной линии. Неожиданно сторона Таиланда открыла по ним огонь.

Перестрелка закончилась после того, как командование Таиланда и Камбоджи вышло на связь с друг другом и условилось прекратить столкновение. Среди пограничников Таиланда потерь нет. О жертвах в отряде Камбоджи информация отсутствует.