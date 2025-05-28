ДТП в Сестрорецке укоротило кабриолет, а из смятой «Лады» доставали девушку

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 28 мая, ДТП случилось на 3-м километре дороги к Шалашу Ленина в Сестрорецке накануне в половине десятого часа вечера. По предварительным данным, 40-летний водитель «Хонды» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ.