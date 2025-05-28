Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У пенсионера из Самарской области похитили 8 тыс. долларов и 60 тыс. рублей

Это случилось в апреле нынешнего года. Деньги потерял 84-летний местный. Возбуждено уголовное дело.

Это случилось в апреле нынешнего года. Деньги потерял 84-летний местный. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.

Незнакомец позвонил пенсионеру и представился сотрудником ФСБ. Предупредил, что якобы накопления мужчины в опасности. Их, добавил он, планируют украсть мошенники. Далее посоветовал снять средства и передать «правоохранителю».

Пострадавший уточнил адрес и передал 8 тыс. долларов и 60 тыс. рублей. Позже понял: попал на уловку афериста. Обратился за помощью к полицейским. Ранее другого жителя региона развели на 400 тыс. рублей через соцсети.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!