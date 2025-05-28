У пенсионера из Самарской области похитили 8 тыс. долларов и 60 тыс. рублей

Это случилось в апреле нынешнего года. Деньги потерял 84-летний местный. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.
Незнакомец позвонил пенсионеру и представился сотрудником ФСБ. Предупредил, что якобы накопления мужчины в опасности. Их, добавил он, планируют украсть мошенники. Далее посоветовал снять средства и передать «правоохранителю».
Пострадавший уточнил адрес и передал 8 тыс. долларов и 60 тыс. рублей. Позже понял: попал на уловку афериста. Обратился за помощью к полицейским. Ранее другого жителя региона развели на 400 тыс. рублей через соцсети.
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