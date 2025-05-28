В Байкальске завели уголовное дело из-за покупки алкоголя для подростков

В Байкальске продолжают выяснять обстоятельства гибели пяти подростков. Напомним, ночью 28 мая 2025 года произошла трагедия — четверо школьников были убиты во время празднования дня рождения. Еще четверо получили травмы, сейчас находятся в больнице Иркутска под наблюдением медиков.
Как сообщили КП-Иркутск в СКР Иркутской области, следователи продолжают проводить все необходимые действия, на данный момент уже осмотрели место происшествия. Допрашивают потерпевших и свидетелей, после чего на разговор вызовут остальных участников мероприятия, а также родителей несовершеннолетних. В квартире предполагаемого нападавшего провели обыск. Сейчас предстоит провести ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую, судебно-медицинскую и судебно-генетическую.
— Кроме того, из-за приобретения спиртного для несовершеннолетних заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий), — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Следователи выясняют, кто был к этому причастен. В это время прокуратура контролирует ход и результаты расследования.