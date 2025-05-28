В Самаре расследуют драку водителей автобуса № 67 и маршрутки на Московском шоссе

В Самаре утром произошла потасовка между двумя мужчинами за рулем общественного транспорта. Свидетели поделились информацией в соцсетях.
Выяснилось, что автобус № 67 и маршрутка остановились прямо посреди дороги, вышли из транспортных средств и начали драку.
На данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего, а также пытаются установить личности драчунов и очевидцев.
Ранее мы писали о том, что в Самаре хулиганы обстреляли автобус, который курсировал по 22 маршруту.
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