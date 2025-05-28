В парке Ленина в Уфе начался демонтаж конструкций

В уфимском парке Ленина началась масштабная реконструкция. О ходе работ в своих соцсетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, сейчас рабочие приступили к демонтажу конструкций и лестниц.
Как пояснил руководитель региона, финансирование проекта осуществляется при поддержке Сбербанка и за счет средств федерального бюджета. Отмечается, что в 2024 году проект благоустройства этого парка получил одобрение большинства жителей столицы в ходе всероссийского голосования.
Параллельно в Башкирии сейчас проходит новый этап отбора объектов для благоустройства в 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Из 241 предложенного объекта предстоит выбрать 159 наиболее значимых. Хабиров подчеркнул традиционно высокую активность жителей республики в подобных голосованиях, поскольку именно местные жители лучше всех понимают, какими должны быть общественные пространства.
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