В парке Ленина в Уфе начался демонтаж конструкций

Параллельно в Башкирии сейчас проходит новый этап отбора объектов для благоустройства в 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Из 241 предложенного объекта предстоит выбрать 159 наиболее значимых. Хабиров подчеркнул традиционно высокую активность жителей республики в подобных голосованиях, поскольку именно местные жители лучше всех понимают, какими должны быть общественные пространства.