Движение на Дмитровском шоссе восстановили после аварии

«Движение на Дмитровском шоссе (в районе д. 137) восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что на Дмитровском шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Движение в районе аварии было затруднено.
Движение транспорта восстановили на Дмитровском шоссе, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на Дмитровском шоссе (в районе д. 137) восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что на Дмитровском шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Движение в районе аварии было затруднено.