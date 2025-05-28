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Движение на Дмитровском шоссе восстановили после аварии

Движение транспорта восстановили на Дмитровском шоссе, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на Дмитровском шоссе (в районе д. 137) восстановлено», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что на Дмитровском шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Движение в районе аварии было затруднено.