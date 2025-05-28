Учитель из Уфы погибла вместе с семьей в ДТП в Самарской области

Педагог уфимской школы № 157 Татьяна Краснова погибла в аварии вместе с племянником и матерью на трассе М-5 в Самарской области. ДТП произошло на 897 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе днем во вторник, 27 мая. Информацию о гибели педагога подтвердила «Ъ-Волга» заместитель директора школы № 157 по учебно-воспитательной работе Альфина Ахульянова.