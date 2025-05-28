Учитель из Уфы погибла вместе с семьей в ДТП в Самарской области

Татьяна Краснова ехала вместе со своей матерью, женщиной 1946 года рождения, в автомобиле Ford Focus под управлением ее племянника, водителя 1994 года рождения. Легковая машина столкнулась с грузовиком Mercedes с полуприцепом.
В результате аварии водитель и оба пассажира машины Ford Focus погибли. Водитель грузовика выжил. Ему оказана разовая медицинская помощь. Причина происшествия устанавливается.
Татьяна Краснова была уважаемым и любимым учителем школы № 157. Ее стаж работы составляет 28 лет. В школе объявлен траур.