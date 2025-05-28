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В Байкальске подросток убил четверых человек и устроил пожар

В посёлке «Горный Байкал» Слюдянского района Иркутской области произошла страшная трагедия: 17-летний подросток напал на своих сверстников с ножом, убил четверых, поджёг дом и сам погиб в огне.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ночь с 27 на 28 мая в посёлке «Горный Байкал» Слюдянского района произошла страшная трагедия: 17-летний подросток нанёс ножевые ранения нескольким сверстникам, затем поджёг дом и погиб сам. В результате четверо несовершеннолетних скончались, ещё четверых доставили в больницу.

По данным следствия, в момент преступления в частном доме находилась группа подростков. Один из них напал на остальных с ножом. Погибли двое 14-летних мальчиков, 16-летняя девочка и 13-летний ребёнок. После этого злоумышленник поджёг здание и погиб в огне. Четверых пострадавших эвакуировали в медицинские учреждения. Одного из них уже перевезли в Иркутск для оказания специализированной помощи.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ. Расследование находится под контролем Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

На месте происшествия работает прокурор Иркутской области Александр Ханько. Он провёл осмотр территории и организовал совещание с представителями правоохранительных органов, местной администрации и служб профилактики.

Глава региона Игорь Кобзев выразил соболезнования родным погибших:

«Я сам отец и даже не могу представить, что сейчас чувствуют родители погибших детей. Это страшно. Ведь чужих детей не бывает. Безусловно, необходимо оказать семьям погибших любую помощь, в том числе с похоронами».

Кобзев подчеркнул, что медицинская и психологическая помощь пострадавшим будет оказана на высоком уровне. В связи с трагедией в городе Байкальске объявлен трёхдневный траур.

Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.