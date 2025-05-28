В Байкальске подросток убил четверых человек и устроил пожар

По данным следствия, в момент преступления в частном доме находилась группа подростков. Один из них напал на остальных с ножом. Погибли двое 14-летних мальчиков, 16-летняя девочка и 13-летний ребёнок. После этого злоумышленник поджёг здание и погиб в огне. Четверых пострадавших эвакуировали в медицинские учреждения. Одного из них уже перевезли в Иркутск для оказания специализированной помощи.