В Байкальске подросток убил четверых человек и устроил пожар

В ночь с 27 на 28 мая в посёлке «Горный Байкал» Слюдянского района произошла страшная трагедия: 17-летний подросток нанёс ножевые ранения нескольким сверстникам, затем поджёг дом и погиб сам. В результате четверо несовершеннолетних скончались, ещё четверых доставили в больницу.
По данным следствия, в момент преступления в частном доме находилась группа подростков. Один из них напал на остальных с ножом. Погибли двое 14-летних мальчиков, 16-летняя девочка и 13-летний ребёнок. После этого злоумышленник поджёг здание и погиб в огне. Четверых пострадавших эвакуировали в медицинские учреждения. Одного из них уже перевезли в Иркутск для оказания специализированной помощи.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ. Расследование находится под контролем Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
На месте происшествия работает прокурор Иркутской области Александр Ханько. Он провёл осмотр территории и организовал совещание с представителями правоохранительных органов, местной администрации и служб профилактики.
Глава региона Игорь Кобзев выразил соболезнования родным погибших:
«Я сам отец и даже не могу представить, что сейчас чувствуют родители погибших детей. Это страшно. Ведь чужих детей не бывает. Безусловно, необходимо оказать семьям погибших любую помощь, в том числе с похоронами».
Кобзев подчеркнул, что медицинская и психологическая помощь пострадавшим будет оказана на высоком уровне. В связи с трагедией в городе Байкальске объявлен трёхдневный траур.
Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.