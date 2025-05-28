В Омске объяснили происхождение громких хлопков минувшей ночью

Сегодня власти уже выступили с заявлением, что никаких проблем в регионе не наблюдалось, в Омской области все спокойно. Чуть позже появилось и официальное объяснение от администрации Пушкинского сельского поселения. Также жителей соседних районов предупредили о повторном появлении специфического шума и этим вечером.