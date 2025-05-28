В Омске объяснили происхождение громких хлопков минувшей ночью

В Омске наконец-то разгадали причину громких хлопков, похожих на артиллерийские выстрелы, которые переполошили горожан накануне. Звуки слышали жители сразу нескольких микрорайонов.
Сегодня власти уже выступили с заявлением, что никаких проблем в регионе не наблюдалось, в Омской области все спокойно. Чуть позже появилось и официальное объяснение от администрации Пушкинского сельского поселения. Также жителей соседних районов предупредили о повторном появлении специфического шума и этим вечером.
«В рамках выполнения Государственного оборонного заказа по ремонту техники РАВ (самоходных артиллерийских установок), на территории Министерства обороны, в районе бетонной дороги (п. Хвойный), 28.05.2025 также будут проводится испытания стрельбой», — написали представители местной власти.
Омичи сразу же пустились комментировать пост, что якобы подобное сообщение нужно было публиковать вчера, до того, как омичи ночью проснулись от непонятных звуков.