Подросток на велосипеде попал в ДТП в Бресте

ДТП случилось 28 мая около 10.50. По предварительным данным, за рулем автомобиля Kia был 64-летний брестчанин. На перекрестке улицы Янки Купалы и Партизанского проспекта водитель поворачивал направо и сбил 16-летнего юношу, который пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подростка доставили в больницу для оценки состояния здоровья.
Правоохранители проводят проверку, выясняя все обстоятельства случившегося.
«Водитель обязан уступать дорогу велосипедистам на нерегулируемых пешеходных переходах, велосипедных переездах и регулируемых пешеходных переходах, велосипедных переездах при одновременном для водителей и велосипедистов разрешающем сигнале регулировщика или светофора, — подчеркнули в ГАИ. — Велосипедист, прежде чем выехать на проезжую часть, должен заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись в безопасности, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода».