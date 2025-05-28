Подросток на велосипеде попал в ДТП в Бресте

ДТП случилось 28 мая около 10.50. По предварительным данным, за рулем автомобиля Kia был 64-летний брестчанин. На перекрестке улицы Янки Купалы и Партизанского проспекта водитель поворачивал направо и сбил 16-летнего юношу, который пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подростка доставили в больницу для оценки состояния здоровья.