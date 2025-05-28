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Подросток на велосипеде попал в ДТП в Бресте

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте произошло ДТП с участием 16-летнего велосипедиста, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП случилось 28 мая около 10.50. По предварительным данным, за рулем автомобиля Kia был 64-летний брестчанин. На перекрестке улицы Янки Купалы и Партизанского проспекта водитель поворачивал направо и сбил 16-летнего юношу, который пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подростка доставили в больницу для оценки состояния здоровья.

Правоохранители проводят проверку, выясняя все обстоятельства случившегося.

«Водитель обязан уступать дорогу велосипедистам на нерегулируемых пешеходных переходах, велосипедных переездах и регулируемых пешеходных переходах, велосипедных переездах при одновременном для водителей и велосипедистов разрешающем сигнале регулировщика или светофора, — подчеркнули в ГАИ. — Велосипедист, прежде чем выехать на проезжую часть, должен заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись в безопасности, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода».