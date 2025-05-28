Трое «героев» на одного: в Уфе хулиганы избили мальчика и дедушки

По предварительной версии, причиной конфликта стало, что одного из участников конфликта оскорбили на детской площадке и он решил выяснить отношения с ребенком, на защиту которого встал пенсионер. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего и точное количество участников конфликта.