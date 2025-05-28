Трое «героев» на одного: в Уфе хулиганы избили мальчика и дедушки

В уфимском микрорайоне Инорс мальчик и дедушка стали жертвами избиения. По словам подписчиков телеграм-канала «Моя Уфа», нападавших было трое.
— Ударил мальчика ногой, удерживал и угрожал, дедушка вышел заступиться за внука, эти «герои» избили деда втроем! — написал уфимец.
По предварительной версии, причиной конфликта стало, что одного из участников конфликта оскорбили на детской площадке и он решил выяснить отношения с ребенком, на защиту которого встал пенсионер. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего и точное количество участников конфликта.
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