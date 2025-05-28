«Привязали канализационные люки и еще живого сбросили с моста в воду». МВД раскрыло детали жестокого убийства гражданина России, совершенного в Бресте 24 года назад

МВД раскрыло жесткое убийство гражданина России, совершенное 24 года назад. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Брест: раскрыто убийство 24-летней давности», — уточнили в сообщении.
В сообщении сказано, что в сентябре 2002 года под железнодорожным мостом в реке Муховец в Бресте нашли труп мужчины без головы и верхних конечностей. Прокуратура завела уголовное дело по статье за убийство. В ведомстве обратили внимание, что личность погибшего не могли установить 23 года.
Говорится, что в 2023 году оперативниками 2-го управления ГУБОПиК МВД была получена информация, что к совершению озвученного преступления причастны четверо ранее неоднократно судимых жителей Бреста и Гомеля.
В МВД рассказали, что в сентябре 2001 с целью устранения конкурента по криминальному бизнесу, они похитили, а затем связали 30-летнего гражданина России. После этого, ему нанесли несколько ударов по голове монтировкой, «привязали к нему канализационные люки и еще живого сбросили с моста в воду».
В пресс-службе заявили, что в марте 2024 года при поддержке бойцов «Алмаз», трое участников преступной группы были задержаны, а один — объявлен в розыск. Также удалось установить, что фигурантами в 2001 году было совершено разбойное нападение на квартиру местного предпринимателя. Говорится, что под угрозой применения оружия, они связали несовершеннолетнюю дочь, похитили ценные вещи, деньги.
«Брестским областным судом задержанные приговорены к лишению свободы сроком от 22 до 24 лет», — отметили в МВД.
Ранее милиция оперативно задержала россиянина, убившего соотечественника под Оршей.
Тем временем ГПК рассказал подробности задержания в Минске обвиняемого в убийстве россиянина, который пять лет назад похитил дочь у матери: «Девочку искали пять лет».
Вместе с тем МВД Беларуси сказало, что похищенная отцом-россиянином девочка была передана матери: «Девочка находится в Санкт-Петербурге».