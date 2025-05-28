«Привязали канализационные люки и еще живого сбросили с моста в воду». МВД раскрыло детали жестокого убийства гражданина России, совершенного в Бресте 24 года назад

В МВД рассказали, что в сентябре 2001 с целью устранения конкурента по криминальному бизнесу, они похитили, а затем связали 30-летнего гражданина России. После этого, ему нанесли несколько ударов по голове монтировкой, «привязали к нему канализационные люки и еще живого сбросили с моста в воду».