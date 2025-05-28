В Самарской области жители собирают деньги на экспертизу опасного производства

В своих обращениях граждане просят приостановить реализацию проекта и отправить его на доработку, ссылаясь на экспертное заключение, из которого следует, что строительство завода в этом месте приведёт к тому, что сотни садовых участков окажутся внутри санитарно-защитной зоны, установленной СанПиН.