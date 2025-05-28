В Самарской области жители собирают деньги на экспертизу опасного производства

Росприроднадзор приступил к проведению государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) проектной документации на реконструкцию производственного корпуса в Кинеле с целью строительства завода по переработке вторичного алюминия.
Заявку на экспертизу подала компания ООО «Генпроект». На рассмотрение документов у специалистов будет 42 рабочих дня.
Предприятие планируется разместить в посёлке Алексеевка на улице Селикатной, 9. Однако участок находится в зоне возможного затопления, что уже вызывает опасения у местных жителей.
Как сообщается, в ходе ГЭЭ будут проверять соответствие проекта требованиям экологического законодательства, включая возможное влияние производства на окружающую среду и здоровье людей.
В связи с началом государственной экспертизы активисты паблика «Актив г. о. Кинель» во «ВКонтакте» объявили о запуске сбора средств на общественную экологическую экспертизу (ОЭЭ). Ранее они обещали провести такую проверку, если проект попадёт на государственную экспертизу.
Комиссию по ОЭЭ возглавит Игорь Шкрадюк — известный эколог и эксперт в области охраны природы. Для оплаты работы специалистов необходимо собрать 300 тысяч рублей. Срок сбора — один месяц. Уже собрана треть необходимой суммы.
Средства направят в благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы», который займётся проведением независимой оценки проекта.
Ранее, в марте этого года, жители Алексеевки, а также садоводческих товариществ «Карасевая Падь», «Старт» и «Здоровье» направили коллективное обращение главному федеральному инспектору по Самарской области Михаилу Феоктистову. Они потребовали перенести предприятие подальше от жилых районов, поскольку в случае неблагоприятного направления ветра выбросы могут достигать даже Самары.
По словам граждан, в материалах проекта содержится недостоверная информация: не раскрыты данные об объёме и способах утилизации отходов, расчёты розы ветров не основаны на научных исследованиях, а также не учтено влияние предприятия на подземные воды.
Кроме того, завод хотят разместить всего в 300 метрах от ближайших домов и дачных участков. Под обращением собрали 1290 подписей.
Жители обеспокоены состоянием своего здоровья и здоровья детей. Они направили официальные письма в Федеральную службу безопасности, Следственный комитет РФ, администрацию городского округа Кинель, приёмные губернатора Самарской области и Президента России, а также напрямую в компанию-застройщика и к депутату от «Единой России».
В своих обращениях граждане просят приостановить реализацию проекта и отправить его на доработку, ссылаясь на экспертное заключение, из которого следует, что строительство завода в этом месте приведёт к тому, что сотни садовых участков окажутся внутри санитарно-защитной зоны, установленной СанПиН.
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