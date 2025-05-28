Сильный пожар в Хабаровске на улице Кима локализован

По данным краевого МЧС, загорелся частный двухэтажный дом по улице Кима, по словам соседей, в строении в последнее время никто не жил. Пожар локализован на площади 70 квадратных метров, информации о пострадавших или погибших пока не поступило. Тем не менее, в сторону пожара проехали несколько машин скорой помощи.