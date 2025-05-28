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Сильный пожар в Хабаровске на улице Кима локализован

В городе вечером загорелся частный двухэтажный дом.

Источник: Хабаровский край сегодня

Вечером 28 мая жители Хабаровска около 19.30 услышали несколько громких взрывов из района перекрёстка Воронежской-Шелеста, их ощутили за несколько километров от события. Вскоре после этого над местом ЧП заметили облако дыма, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По данным краевого МЧС, загорелся частный двухэтажный дом по улице Кима, по словам соседей, в строении в последнее время никто не жил. Пожар локализован на площади 70 квадратных метров, информации о пострадавших или погибших пока не поступило. Тем не менее, в сторону пожара проехали несколько машин скорой помощи.

— Вызов поступил в пожарно-спасательную службу в 20:35 местного времени, — сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю. — На момент прибытия подразделений пожарной охраны на место вызова из окон двухэтажного кирпичного дома вырывалось открытое пламя. Существовала угроза распространения огня. Пожарные приступили к тушению огня и защите окружающих строений.

В ходе тушения произошло обрушение конструкций крыши. В настоящий момент работы по ликвидации возгорания продолжаются.