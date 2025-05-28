Экскурсия в монумент «Родина-мать зовет!», где умер ректор МГАФК, была законной

«Музей-заповедник “Сталинградская битва” организует экскурсии по Мемориальному комплексу “Героям Сталинградской битвы” на Мамаевом кургане для индивидуальных посетителей и организованных групп, но в экскурсию не входит посещение внутреннего пространства монумента “Родина-мать зовет!”. Доступ во внутреннее пространство скульптуры осуществляется для техобслуживания монумента, проведения мониторинга его техсостояния, в целях создания СМИ информационных материалов и информационно-познавательных программ, а также для ознакомительного осмотра внутреннего устройства скульптуры. 22 мая по обращению Волгоградской государственной академии физической культуры в соответствии с утвержденной инструкцией для ознакомительного осмотра был разрешен допуск представителей официальной делегации внутрь скульптуры “Родина-мать зовет!”, — сказали в пресс-службе музея-заповедника.