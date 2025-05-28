Экскурсия в монумент «Родина-мать зовет!», где умер ректор МГАФК, была законной

Ранее со ссылкой на СУ СК РФ по Волгоградской области сообщалось, что 22 мая мужчина умер в конструкции монумента «Родина-мать зовет!», его смерть не носит криминального характера. По факту смерти органами СКР организована процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Музей «Сталинградская битва» в своем Telegram-канале подтвердил смерть ректора Московской государственной академии физической культуры Николая Чеснокова внутри монумента.
«Музей-заповедник “Сталинградская битва” организует экскурсии по Мемориальному комплексу “Героям Сталинградской битвы” на Мамаевом кургане для индивидуальных посетителей и организованных групп, но в экскурсию не входит посещение внутреннего пространства монумента “Родина-мать зовет!”. Доступ во внутреннее пространство скульптуры осуществляется для техобслуживания монумента, проведения мониторинга его техсостояния, в целях создания СМИ информационных материалов и информационно-познавательных программ, а также для ознакомительного осмотра внутреннего устройства скульптуры. 22 мая по обращению Волгоградской государственной академии физической культуры в соответствии с утвержденной инструкцией для ознакомительного осмотра был разрешен допуск представителей официальной делегации внутрь скульптуры “Родина-мать зовет!”, — сказали в пресс-службе музея-заповедника.
Внутри конструкции посетители могут подняться и спуститься вниз по винтовой бетонной лестнице. Предварительно официальной делегации вуза были разъяснены правила посещения и меры безопасности. После проведения ознакомительного осмотра внутреннего пространства скульптуры во время спуска вниз гостю стало плохо, сотрудники музея оказали ему первую помощь, вызвав бригаду скорой медпомощи. Медики оперативно прибыли на место, но ректор вуза умер до их приезда, пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Чесноков посещал конструкцию для ознакомительного осмотра в составе делегации VII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы физического воспитания и адаптивной физической культуры в сфере образования».