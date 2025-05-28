В Коркино водитель «Лады» погиб, врезавшись в стену здания

Дорожный инцидент произошел возле дома № 1 на улице Фестивальная. Машина «Лада 21099» съехала с дороги и влетела в стену здания. Предположительно, что был жилой дом с находящейся в нем ветеринарной аптекой.
В областной ГАИ уточнили, что за рулем легкового автомобиля был 59-летний мужчина. Водитель машины погиб на месте аварии. Травмы оказались не своместимы с жизнью.
Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются. Известно, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, а также следственно-оперативная группа.