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Погибшие подростки из Байкальска были разных возрастов

Министр Максим Парфенов отметил, что ситуация крайне нестандартна.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Байкальске 28 мая 2025 года состоялось заседание, на котором обсуждалась жуткая трагедия, произошедшая во время празднования дня рождения. Напомним, 17-летний подросток, вооруженный ножом, набросился на школьников. Погибли четыре человека, еще четверо подростков получили травмы — сейчас переведены в больницу Иркутска для дальнейшего лечения.

Во время совещания власти региона предложили ряд мер, которые помогут не допустить подобного впредь. Во-первых, ближайшему окружению погибших и пострадавших будет оказана психолого-педагогическую помощь. В это время Минсоцразвития займется вопросом отдыха и оздоровления детей и подростков из числа ближайшего окружения, в том числе и пострадавших.

— Сложилась нестандартная ситуация. Дети объединены непонятным сообществом с седьмого по десятый класс. Это вызывает ряд вопросов, — прокомментировал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи, прокуроры и власти региона. Заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. Помимо этого выясняется, откуда у школьников появилось спиртное.