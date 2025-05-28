Погибшие подростки из Байкальска были разных возрастов

Во время совещания власти региона предложили ряд мер, которые помогут не допустить подобного впредь. Во-первых, ближайшему окружению погибших и пострадавших будет оказана психолого-педагогическую помощь. В это время Минсоцразвития займется вопросом отдыха и оздоровления детей и подростков из числа ближайшего окружения, в том числе и пострадавших.