В Уфе из-за высокого уровня воды не откроются 1 июня семь пляжей

Высокий уровень воды в реках Белая и Уфа стал причиной изменения графика открытия пляжей. Как сообщили в мэрии, 1 июня купание будет разрешено только на озерах, тогда как доступ к семи из одиннадцати речных пляжей временно ограничат.
Как пояснил руководитель управления гражданской защиты Руслан Шайдуллин, подтопленные берега и переувлажненная территория не позволяют завершить подготовительные работы. При этом все пляжи уже подали документы на санитарную проверку, но пока лишь «Райский берег» получил положительное заключение.
Отмечается, что спасатели приступили к дежурству на всех официальных зонах отдыха, которые за последние дни посетили сотни горожан. Окончательное решение по открытию оставшихся пляжей будет принято после повторной инспекции 29 мая.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.