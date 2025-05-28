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В Уфе из-за высокого уровня воды не откроются 1 июня семь пляжей

В Уфе семь пляжей откроют с запретом на купание.

Источник: Комсомольская правда

Высокий уровень воды в реках Белая и Уфа стал причиной изменения графика открытия пляжей. Как сообщили в мэрии, 1 июня купание будет разрешено только на озерах, тогда как доступ к семи из одиннадцати речных пляжей временно ограничат.

Как пояснил руководитель управления гражданской защиты Руслан Шайдуллин, подтопленные берега и переувлажненная территория не позволяют завершить подготовительные работы. При этом все пляжи уже подали документы на санитарную проверку, но пока лишь «Райский берег» получил положительное заключение.

Отмечается, что спасатели приступили к дежурству на всех официальных зонах отдыха, которые за последние дни посетили сотни горожан. Окончательное решение по открытию оставшихся пляжей будет принято после повторной инспекции 29 мая.

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