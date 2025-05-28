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На Кубани задержали первого замминистра природных ресурсов

Первого замминистра Краснодарского края Каинова проверяют силовики.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае задержали первого заместителя министра природных ресурсов Александра Каинова. Об этом сообщил «КП» — Кубань источник в правоохранительных органах.

Причина задержания пока не разглашается, чиновника допрашивают. По некоторым данным, его подозревают во взяточничестве. Подробности уточняются.

Напомним, это уже не первое задержание чиновника краевой администрации в мае. Ранее повязали вице-губернатора по строительству Александра Нестеренко. Перед тем как к нему нагрянули оперативники, глава региона Вениамин Кондратьев публично попросил отставки за сорванные сроки в возведении соцобъектов на Кубани. Позже выяснилось, что на Нестеренко завели дело, его заключили под стражу на 2 месяца.