На Кубани задержали первого замминистра природных ресурсов

Напомним, это уже не первое задержание чиновника краевой администрации в мае. Ранее повязали вице-губернатора по строительству Александра Нестеренко. Перед тем как к нему нагрянули оперативники, глава региона Вениамин Кондратьев публично попросил отставки за сорванные сроки в возведении соцобъектов на Кубани. Позже выяснилось, что на Нестеренко завели дело, его заключили под стражу на 2 месяца.