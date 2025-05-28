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В Магнитогорске водитель самоката скрылся от полиции. Видео погони

В Магнитогорске полицейские попытались остановить водителя электросамоката, но тот начал бегство. Очевидцы засняли момент преследования, которое быстро разлетелось по соцсетям.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

28 мая на улице Зелёный Лог в Магнитогорске произошла необычная ситуация: молодой человек на электросамокате попытался скрыться от сотрудников полиции. Видеозапись инцидента, сделанная очевидцами, быстро распространилась в социальных сетях.

На кадрах видно, как патрульный автомобиль с включёнными проблесковыми маячками преследует самокатчика по одной из городских улиц. Один из полицейских вышел из машины и попытался догнать его пешком, однако водитель, ловко маневрируя, ушёл от преследования и скрылся в неизвестном направлении.

Причины бегства остаются неясными. Официального комментария от Госавтоинспекции Челябинской области пока нет.