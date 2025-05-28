В Магнитогорске водитель самоката скрылся от полиции. Видео погони

28 мая на улице Зелёный Лог в Магнитогорске произошла необычная ситуация: молодой человек на электросамокате попытался скрыться от сотрудников полиции. Видеозапись инцидента, сделанная очевидцами, быстро распространилась в социальных сетях.
На кадрах видно, как патрульный автомобиль с включёнными проблесковыми маячками преследует самокатчика по одной из городских улиц. Один из полицейских вышел из машины и попытался догнать его пешком, однако водитель, ловко маневрируя, ушёл от преследования и скрылся в неизвестном направлении.
Причины бегства остаются неясными. Официального комментария от Госавтоинспекции Челябинской области пока нет.