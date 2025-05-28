Строительные материалы загорелись на стройке ЛРТ

По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горят строительные материалы на площади около 15 кв. м.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливаются.
На проспекте Кабанбай батыра в районе строительства ЛРТ произошло возгорание, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горят строительные материалы на площади около 15 кв. м.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливаются.