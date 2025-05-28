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Строительные материалы загорелись на стройке ЛРТ

На проспекте Кабанбай батыра в районе строительства ЛРТ произошло возгорание, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Источник: Kazinform

По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горят строительные материалы на площади около 15 кв. м.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

говорится в сообщении

Причины возгорания устанавливаются.