В Самаре ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения дома в центре

В Самаре ввели режим повышенной готовности в связи с риском обрушения дома № 113 по Арцыбушевской. Документ об этом обнародовали на портале мэрии города.
Здание расположено в историческом центре Самары. Если фасад обрушится, он может повредить крышу соседнего здания.
Было принято решение оградить участок в 5 метров вокруг дома.
Ранее мы писали о том, что власти Самары ведут поиск подрядной организации, которая займется сносов трех аварийных зданий, расположенных около культурных памятников.
Также, недавно в Самаре были снесены 11 незаконных киосков за 20 первых дней мая 2025 года.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!