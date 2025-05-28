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В Самаре ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения дома в центре

В Самаре ввели режим повышенной готовности в связи с риском обрушения дома № 113 по Арцыбушевской.

В Самаре ввели режим повышенной готовности в связи с риском обрушения дома № 113 по Арцыбушевской. Документ об этом обнародовали на портале мэрии города.

Здание расположено в историческом центре Самары. Если фасад обрушится, он может повредить крышу соседнего здания.

Было принято решение оградить участок в 5 метров вокруг дома.

Ранее мы писали о том, что власти Самары ведут поиск подрядной организации, которая займется сносов трех аварийных зданий, расположенных около культурных памятников.

Также, недавно в Самаре были снесены 11 незаконных киосков за 20 первых дней мая 2025 года.

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