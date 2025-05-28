Самолет совершил аварийную посадку на воду в Санкт-Петербурге

28 мая 2025 года во время планового облета после технического обслуживания воздушное судно экстренно село на воду в районе острова Котлин. На борту находились два члена экипажа, никто не пострадал.
По данному факту разбирательство начали сотрудники транспортной прокуратуры Санкт-Петербурга. Они оценивают соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов.
В рамках проверки изучат действия пилота самолета и других ответственных лиц, участвовавших в подготовке вылета. Особое внимание уделят соблюдению правил технического обслуживания, наличию разрешений и допуска к полетам.
За ходом проверки будет установлен постоянный контроль со стороны Северо-Западной транспортной прокуратуры.