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Самолет совершил аварийную посадку на воду в Санкт-Петербурге

В районе острова Котлин в Санкт-Петербурге во время планового облета самолёт совершил аварийную посадку на воду. Оба члена экипажа выжили и не пострадали. По факту происшествия начата проверка сотрудниками транспортной прокуратуры.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

28 мая 2025 года во время планового облета после технического обслуживания воздушное судно экстренно село на воду в районе острова Котлин. На борту находились два члена экипажа, никто не пострадал.

По данному факту разбирательство начали сотрудники транспортной прокуратуры Санкт-Петербурга. Они оценивают соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов.

В рамках проверки изучат действия пилота самолета и других ответственных лиц, участвовавших в подготовке вылета. Особое внимание уделят соблюдению правил технического обслуживания, наличию разрешений и допуска к полетам.

За ходом проверки будет установлен постоянный контроль со стороны Северо-Западной транспортной прокуратуры.