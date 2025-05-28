Главу сельского поселения в Омской области отстранили от должности

Горьковский районный суд Омской области вынес решение о досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности главы Павлодаровского сельского поселения Бауржана Салыкова в связи с утратой доверия. Решение было принято 28 мая 2025 года.
Скандальный глава поселения «прославился» на всю область после инцидента с избиением односельчанина, который якобы пас свой скот на земле чиновника. Мужчина с переломами руки и другими травмами попал в больницу. В результате инцидента против Салыкова и его предполагаемого сообщника было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Их судят с января текущего года.
Горьковский районный суд Омской области удовлетворил иск прокуратуры об отстранении исполняющего обязанности главы Павлодаровского сельского поселения Бауыржана Салыкова от должности. Суд признал необходимым досрочно прекратить полномочия Салыкова в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, установленных федеральными законами для представителей власти.
«Считать Салыкова Б. Б. прекратившим досрочно полномочия исполняющего обязанности главы Павлодаровского сельского поселения в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении официального телеграм-канала судов Омской области.
Кроме того, суд обязал администрацию сельского поселения внести соответствующую запись в трудовую книжку бывшего чиновника и направить данные для включения его в Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Решение Горьковского районного суда пока не вступило в законную силу.