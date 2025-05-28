Главу сельского поселения в Омской области отстранили от должности

Скандальный глава поселения «прославился» на всю область после инцидента с избиением односельчанина, который якобы пас свой скот на земле чиновника. Мужчина с переломами руки и другими травмами попал в больницу. В результате инцидента против Салыкова и его предполагаемого сообщника было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Их судят с января текущего года.