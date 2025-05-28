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На улице Грибоедова в Новочеркасске разгорелся ландшафтный пожар

В Новочеркасске загорелась сухая трава, огнем охвачено 300 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Днем 28 мая на улице Грибоедова в Новочеркасске разгорелся ландшафтный пожар, сейчас ведется тушение. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, вызов на место происшествия поступил в 12:14, огонь охватил 300 кв. метров. Сейчас на месте происшествия от МЧС работают 20 человек, задействовали пять единиц техники.

Напомним, вчера под Новочеркасском, в районе хутора Яново-Грушевский, выгорело 2 тысячи кв. метров сухой растительности. Тогда тушение велось около трех часов, на месте происшествия работали 30 человек на десяти единицах техники.

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