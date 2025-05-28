Молдаванка заставляла девушек из нашей страны заниматься проституцией в Румынии: Ее задержали за торговлю людьми и сутенерство

Женщина 52 лет из Республики Молдова находится под следствием в Управлении по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT), территориальное отделение Орадя (Румыния), по обвинению в торговле людьми и сутенёрстве. Она якобы завербовала нескольких гражданок Молдовы, приютила их, а затем принудила к занятию проституцией в городе Орадя.