Молдаванка заставляла девушек из нашей страны заниматься проституцией в Румынии: Ее задержали за торговлю людьми и сутенерство

Женщина 52 лет из Республики Молдова находится под следствием в Управлении по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT), территориальное отделение Орадя (Румыния), по обвинению в торговле людьми и сутенёрстве. Она якобы завербовала нескольких гражданок Молдовы, приютила их, а затем принудила к занятию проституцией в городе Орадя.
«27 мая 2025 года прокуроры DIICOT — отделение Орадя, совместно с полицейскими Бригады по борьбе с организованной преступностью, провели три обыска по месту жительства в муниципалитете Орадя в рамках дела по обвинению в торговле людьми и сутенёрстве», — сообщается в заявлении DIICOT.
Прокуроры уточнили, что начиная с 2024 года 52-летняя женщина, гражданка Молдовы, завербовала и приютила несколько пострадавших (также гражданок Молдовы) с целью получения материальной выгоды от их сексуальной эксплуатации.
«Жертвы находились в явно уязвимом положении, в основном из-за тяжёлого материального состояния. Им было предложено и обеспечено занятие проституцией в одном из помещений в Ораде, в интересах обвиняемой», — говорится в заявлении.
Женщина была задержана, и судье по правам и свободам Трибунала Бихор будет подано ходатайство о её предварительном аресте на срок 30 суток.
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