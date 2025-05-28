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Автомобиль обстреляли в Атырауской области: три человека ранены

В Сети появилась информация о стрельбе в селе Сагыз в Атырауской области вечером 27 мая. Инцидент подтвердили в ДП региона. О раненых рассказали в управлении здравоохранения, передает NUR.KZ.

По информации в Сети, три человека находились в Subaru Outback, когда неизвестный открыл огонь по автомобилю.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что вечером 27 мая 2025 года трое граждан были доставлены в районную больницу села Сагиз Кызылкогинского района с различными телесными повреждениями. Один из пострадавших был экстренно транспортирован в областную больницу по линии санитарной авиации.

«Благодаря оперативным действиям медицинских работников была оказана необходимая первичная медицинская помощь. Пострадавшим были проведены противошоковая терапия, мероприятия по остановке кровотечения, введены обезболивающие препараты, а также назначено кислородное лечение и инфузионная терапия», — рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области.

В настоящее время пациенты находятся под наблюдением врачей в областной больнице, им проводится необходимое лечение.

По факту происшествия соответствующее расследование проводят правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

«В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. В настоящее время принимается комплекс мер по установлению и задержанию участников конфликта. Расследование находится на контроле руководства департамента», — подчеркнули в ведомстве.