Автомобиль обстреляли в Атырауской области: три человека ранены

По информации в Сети, три человека находились в Subaru Outback, когда неизвестный открыл огонь по автомобилю.
В областном управлении здравоохранения сообщили, что вечером 27 мая 2025 года трое граждан были доставлены в районную больницу села Сагиз Кызылкогинского района с различными телесными повреждениями. Один из пострадавших был экстренно транспортирован в областную больницу по линии санитарной авиации.
«Благодаря оперативным действиям медицинских работников была оказана необходимая первичная медицинская помощь. Пострадавшим были проведены противошоковая терапия, мероприятия по остановке кровотечения, введены обезболивающие препараты, а также назначено кислородное лечение и инфузионная терапия», — рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области.
В настоящее время пациенты находятся под наблюдением врачей в областной больнице, им проводится необходимое лечение.
По факту происшествия соответствующее расследование проводят правоохранительные органы.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, по данному факту уже возбуждено уголовное дело.
«В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. В настоящее время принимается комплекс мер по установлению и задержанию участников конфликта. Расследование находится на контроле руководства департамента», — подчеркнули в ведомстве.