Автомобиль обстреляли в Атырауской области: три человека ранены

В областном управлении здравоохранения сообщили, что вечером 27 мая 2025 года трое граждан были доставлены в районную больницу села Сагиз Кызылкогинского района с различными телесными повреждениями. Один из пострадавших был экстренно транспортирован в областную больницу по линии санитарной авиации.