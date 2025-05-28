Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске два грузовика столкнулись на МКАД, один — протаранил заграждение

В Минске фура протаранила заграждение после столкновения с грузовиком на МКАД.

Источник: Комсомольская правда

В Минске два грузовика столкнулись на МКАД, один — протаранил заграждение. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительной информации, 28 мая, в среду, примерно в 12.10 39-летний водитель, находившийся за рулем грузовика Renault, ехал по подъему с улицы Лейтенанта Кижеватова на внешнее кольцо МКАД. В момент перестроения он не пропустил фуру MAN, которая ехала в попутном направлении и врезался в нее.

«От удара седельный тягач “Renault” отбросило на дорожное ограждение», — отметили в ГАИ.

В пресс-службе уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у грузовиков механические повреждения.

Ранее мы писали, что три человека попали в больницу после жуткого ДТП с маршруткой в Смолевичском районе: «Находилось десять человек».

Тем временем «Минсктранс» ответил минчанке, жаловавшейся на водителя автобуса из-за неоткрытых дверей на остановке.

Также мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 июня 2025 года: подорожает коммуналка, нужно открыть базовый счет, новые правила господдержки при покупке жилья.