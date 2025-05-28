В Минске два грузовика столкнулись на МКАД, один — протаранил заграждение

Согласно предварительной информации, 28 мая, в среду, примерно в 12.10 39-летний водитель, находившийся за рулем грузовика Renault, ехал по подъему с улицы Лейтенанта Кижеватова на внешнее кольцо МКАД. В момент перестроения он не пропустил фуру MAN, которая ехала в попутном направлении и врезался в нее.