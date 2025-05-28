В Минске два грузовика столкнулись на МКАД, один — протаранил заграждение. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительной информации, 28 мая, в среду, примерно в 12.10 39-летний водитель, находившийся за рулем грузовика Renault, ехал по подъему с улицы Лейтенанта Кижеватова на внешнее кольцо МКАД. В момент перестроения он не пропустил фуру MAN, которая ехала в попутном направлении и врезался в нее.
«От удара седельный тягач “Renault” отбросило на дорожное ограждение», — отметили в ГАИ.
В пресс-службе уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у грузовиков механические повреждения.
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