Убитые в Байкальске подростки пили спиртное, купленное 18-летним парнем

Празднования дня рождения обернулось настоящей бойней. Погибли пять человек, еще четверо находятся в больнице Иркутска. Напомним, произошло все в Байкальске ночью 28 мая 2025 года — 17-летний парень взял в руки нож… а дальше произошло нечто ужасное. Он расправился с четырьмя подростками, а после поджег дом, в котором и погиб сам.
Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют следователи, прокуроры и власти региона. Помимо уголовного дела об убийстве и покушении на убийство, расследуют, кто же купил школьникам алкоголь.
— К трагедии привели два фактора. Первое — это бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вдали от родителей, отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых. Второе — достаточно свободный доступ несовершеннолетних к алкогольным напиткам, которых приобрел для них 18-летний молодой человек, — прокомментировал руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Анатолий Ситников.
Сейчас с родителями близких и пострадавших школьников, находящихся в шоке, работают психологи и психотерапевт. Отметим, троих подростков, которые пострадали во время нападения, доставили в больницу Иркутска не из-за физического состояния, а потому что здесь им окажут комплексную медико-психологическую помощь. 29 мая в областной центр прибудут и их родители.
Четвертого пострадавшего перед транспортировкой пришлось прооперировать, он находился в тяжелом состоянии. Сейчас за его состоянием следят врачи.