Убитые в Байкальске подростки пили спиртное, купленное 18-летним парнем

Сейчас с родителями близких и пострадавших школьников, находящихся в шоке, работают психологи и психотерапевт. Отметим, троих подростков, которые пострадали во время нападения, доставили в больницу Иркутска не из-за физического состояния, а потому что здесь им окажут комплексную медико-психологическую помощь. 29 мая в областной центр прибудут и их родители.