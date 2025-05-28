В Свердловской области зарезали боксера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Боксера зарезали в Серове Свердловской области, обвиняемый в убийстве арестован, сообщает пресс-служба Серовского районного суда в среду.
Как отмечает инстанция со ссылкой на органы следствия, 25 мая фигурант на улице ударил своего знакомого боксера ножом в грудь, мужчина скончался.
«Мера пресечения обвиняемому в убийстве серовского боксера избрана на два месяца, по 26 июля», — говорится в сообщении суда.
Во время заседания по мере пресечения фигурант против своего ареста не возражал, добавили в пресс-службе.