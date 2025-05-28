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В Свердловской области зарезали боксера

Боксера зарезали в свердловском Серове, обвиняемый в убийстве арестован.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Боксера зарезали в Серове Свердловской области, обвиняемый в убийстве арестован, сообщает пресс-служба Серовского районного суда в среду.

Как отмечает инстанция со ссылкой на органы следствия, 25 мая фигурант на улице ударил своего знакомого боксера ножом в грудь, мужчина скончался.

«Мера пресечения обвиняемому в убийстве серовского боксера избрана на два месяца, по 26 июля», — говорится в сообщении суда.

Во время заседания по мере пресечения фигурант против своего ареста не возражал, добавили в пресс-службе.