Массовое задержание в Москве по делу о мошенничестве: изъято 180 млн рублей

Сотрудники МВД России совместно ФСБ задержали шестерых человек, подозреваемых в мошенничестве при продаже автомобилей. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, злоумышленники действовали от имени трех крупных автосалонов на юге столицы. Эти автоцентры занимались продажей как новых, так и подержанных автомобилей, включая премиальные марки.
Участники схемы размещали объявления о продаже машин по заниженной цене на специально созданном сайте и популярных онлайн-платформах. Затем покупателей приглашали в офисы, где менеджеры оказывали психологическое давление, затягивали оформление сделок и навязывали кредитные договоры на невыгодных условиях.
Главным этапом аферы становилось подписание договоров купли-продажи. Стоимость автомобилей завышали за счет платных дополнительных услуг. Некоторым клиентам передавали технически неисправные машины, что влекло дополнительные расходы.
На территории Москвы правоохранители провели более 20 обысков. Во время операции изъято свыше 180 млн рублей, найдены бухгалтерские документы, компьютеры, мобильные устройства и другие материалы, имеющие значение для расследования. Все мероприятия проходили при поддержке Росгвардии.
Следователями Московского управления МВД возбуждено 19 уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере», которые объединены в одно производство.
Следствие работает над установлением всех участников схемы и точного размера ущерба, нанесенного гражданам.