Массовое задержание в Москве по делу о мошенничестве: изъято 180 млн рублей

В ходе совместной операции сотрудники МВД и ФСБ задержали шестерых участников группы, подозреваемой в обмане клиентов автосалонов на юге столицы. Подозреваемые навязывали невыгодные кредиты, завышали цены и передавали технически неисправные авто. Во время обысков правоохранители изъяли более 180 миллионов рублей, документы и электронику, связанную с преступной деятельностью.