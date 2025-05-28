Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое задержание в Москве по делу о мошенничестве: изъято 180 млн рублей

В ходе совместной операции сотрудники МВД и ФСБ задержали шестерых участников группы, подозреваемой в обмане клиентов автосалонов на юге столицы. Подозреваемые навязывали невыгодные кредиты, завышали цены и передавали технически неисправные авто. Во время обысков правоохранители изъяли более 180 миллионов рублей, документы и электронику, связанную с преступной деятельностью.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Сотрудники МВД России совместно ФСБ задержали шестерых человек, подозреваемых в мошенничестве при продаже автомобилей. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники действовали от имени трех крупных автосалонов на юге столицы. Эти автоцентры занимались продажей как новых, так и подержанных автомобилей, включая премиальные марки.

Участники схемы размещали объявления о продаже машин по заниженной цене на специально созданном сайте и популярных онлайн-платформах. Затем покупателей приглашали в офисы, где менеджеры оказывали психологическое давление, затягивали оформление сделок и навязывали кредитные договоры на невыгодных условиях.

Главным этапом аферы становилось подписание договоров купли-продажи. Стоимость автомобилей завышали за счет платных дополнительных услуг. Некоторым клиентам передавали технически неисправные машины, что влекло дополнительные расходы.

На территории Москвы правоохранители провели более 20 обысков. Во время операции изъято свыше 180 млн рублей, найдены бухгалтерские документы, компьютеры, мобильные устройства и другие материалы, имеющие значение для расследования. Все мероприятия проходили при поддержке Росгвардии.

Следователями Московского управления МВД возбуждено 19 уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере», которые объединены в одно производство.

Следствие работает над установлением всех участников схемы и точного размера ущерба, нанесенного гражданам.