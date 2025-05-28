Школьница из Башкирии рассказала Путину, как ремонт газонокосилки привел ее к победе на олимпиаде

Оказалось, что любовь к технике зародилась у Ляйли в детстве. Девочка из Верхнеяркеево помогала родителям по хозяйству, сажала с ними картошку, убиралась в огороде, ремонтировала велосипеды и с интересом наблюдала, как отец чинит сломанную технику. Эти воспоминания стали фундаментом для будущего увлечения робототехникой, которое привело Ляйлю к победе в конкурсе по морским инженерным системам.