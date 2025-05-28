Школьница из Башкирии рассказала Путину, как ремонт газонокосилки привел ее к победе на олимпиаде

Старшеклассница из Башкирии Ляйля Шарипова заинтересовала президента России Владимира Путина рассказом о том, как обычная сельская жизнь привела ее к победе в престижной технологической олимпиаде. На заседании наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» девушка раскрыла секрет своего успеха.
Оказалось, что любовь к технике зародилась у Ляйли в детстве. Девочка из Верхнеяркеево помогала родителям по хозяйству, сажала с ними картошку, убиралась в огороде, ремонтировала велосипеды и с интересом наблюдала, как отец чинит сломанную технику. Эти воспоминания стали фундаментом для будущего увлечения робототехникой, которое привело Ляйлю к победе в конкурсе по морским инженерным системам.
Сегодня юная изобретательница участвует в разработке образовательной платформы «Берлога», превращая сложные технологии в увлекательные игры для школьников.
Президент, комментируя ее выступление, акцентировал внимание на особой важности робототехники для технологического суверенитета России. Он выразил убежденность, что такие целеустремленные молодые люди, как Ляйля, являются залогом будущих прорывов страны в этой стратегической отрасли.
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