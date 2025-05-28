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Экс-глава Советского района Нижнего Новгорода получил 8 лет колонии за взятки

Он незаконно заработал более миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде бывший глава Советского района приговорен к восьми годам колонии строгого режима за взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, обвиняемый с 2018 по 2020 года незаконно получил более миллиона рублей. За вознаграждение он помогал обеспечивать работу нелегальных торговых точек на территории Советского района.

Чиновнику осужден по статьям о получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Кроме лишения свободы, ему назначено взыскание в размере суммы взятки, а также запрет на занятие должностей в органах местного самоуправления.