Экс-глава Советского района Нижнего Новгорода получил 8 лет колонии за взятки

В Нижнем Новгороде бывший глава Советского района приговорен к восьми годам колонии строгого режима за взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
По данным следствия, обвиняемый с 2018 по 2020 года незаконно получил более миллиона рублей. За вознаграждение он помогал обеспечивать работу нелегальных торговых точек на территории Советского района.
Чиновнику осужден по статьям о получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Кроме лишения свободы, ему назначено взыскание в размере суммы взятки, а также запрет на занятие должностей в органах местного самоуправления.