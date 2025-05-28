Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший замглавы Дегтярска отделался условным сроком

Суд вынес приговор экс-замглаве Дегтярска Виктору Солдатову.

Источник: прокуратура Свердловской области

В отношении бывшего замглавы Дегтярска Виктора Солдатова вынесли приговор по делу о посредничестве во взяточничестве. Заседание проходило в Октябрьском райсуде Екатеринбурга. Об этом информирует прокуратура Свердловской области.

Виктор Солдатов был признан виновным по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере».

— Гособвинитель доказал, что Виктор Солдатов будучи посредником, с февраля по июль 2024 года передал главе Дегтярска Вадиму Пильникову взятку. Она была дана от учредителя ООО «Жилые кварталы» за покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам, — сообщает надзорное ведомство.

Уточняется, что 1,7 миллионов рублей Виктор Солдатов оставил себе, как вознаграждение за посредничество.

Так, Октябрьский райсуд назначил экс-замглаве Дегтярска Виктору Солдатову 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также ему назначен штраф — 1,6 миллионов рублей.