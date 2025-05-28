Бывший замглавы Дегтярска отделался условным сроком

В отношении бывшего замглавы Дегтярска Виктора Солдатова вынесли приговор по делу о посредничестве во взяточничестве. Заседание проходило в Октябрьском райсуде Екатеринбурга. Об этом информирует прокуратура Свердловской области.
Виктор Солдатов был признан виновным по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере».
— Гособвинитель доказал, что Виктор Солдатов будучи посредником, с февраля по июль 2024 года передал главе Дегтярска Вадиму Пильникову взятку. Она была дана от учредителя ООО «Жилые кварталы» за покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам, — сообщает надзорное ведомство.
Уточняется, что 1,7 миллионов рублей Виктор Солдатов оставил себе, как вознаграждение за посредничество.
Так, Октябрьский райсуд назначил экс-замглаве Дегтярска Виктору Солдатову 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также ему назначен штраф — 1,6 миллионов рублей.