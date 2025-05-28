Бывший замглавы Дегтярска отделался условным сроком

— Гособвинитель доказал, что Виктор Солдатов будучи посредником, с февраля по июль 2024 года передал главе Дегтярска Вадиму Пильникову взятку. Она была дана от учредителя ООО «Жилые кварталы» за покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам, — сообщает надзорное ведомство.