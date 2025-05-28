Таблетки в вольере: как шизофреник пытался отравить зверей в Московском зоопарке

— Все зависит от мотивов и того, насколько были опасны эти таблетки для животных. Если мужчина просто хотел дать валерьянку рысям, как кошкам, то это могут счесть мелким хулиганством (за это виновника могут оштрафовать на тысячу рублей или арестовать на 15 суток — прим. «ВМ»). А если он хотел отравить или убить животных, то это могут квалифицировать как жестокое обращение с животными (предусматривает до трех лет лишения свободы — прим. «ВМ»), — пояснил юрист.