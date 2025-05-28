Таблетки в вольере: как шизофреник пытался отравить зверей в Московском зоопарке

Полиция задержала мужчину, который пытался отравить животных в Московском зоопарке. Мужчина подкинул несколько таблеток в вольеры с рысями и леопардом. Подозреваемый страдает от шизофрении, употребляет наркотики и периодически «кошмарит» соседей по дому. Что могло стать мотивом преступления и как чувствуют себя животные — в материале «Вечерней Москвы».
Как пытались отравить животных в Московском зоопарке.
Во вторник, 27 мая, работники Московского зоопарка нашли десятки таблеток неизвестного происхождения в вольерах с рысями и леопардом. По данному факту началась внутренняя проверка, и вскоре хулигана, который пытался отравить животных, выследили по камерам.
— Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросал их через ограждения. Это не случайность, не шалость — это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, — сообщила глава Московского зоопарка Светлана Акулова.
Она также опубликовала фотографии предполагаемого нарушителя. Представители зоосада обратились в правоохранительные органы, а найденные в вольерах таблетки направили на экспертизу. Предварительно, лекарства содержали валерьянку.
В пресс-службе Московского зоопарка сообщили, что животных, которым подбросили валерьянку, осмотрели ветеринары. Здоровью рысей и леопарда ничего не угрожает.
— Спешим успокоить — с семьей рысей и амурским леопардом Мизером все в порядке. По состоянию на 28 мая как с амурским леопардом Мизером, так и с группой рысей все нормально, состояние здоровья обычное, — рассказали в зоосаде.
Подозреваемого задерживали полтора часа.
В среду, 28 мая, стало известно о задержании мужчины, который мог подкинуть таблетки животным. Подозреваемым оказался 43-летний москвич Эмиль Ацаев. При обысках у него нашли упаковку с валерьянкой.
— Купил валерьянку недалеко от своего дома, приехал в зоопарк и подбрасывал ее в вольеры… Хотел привести их (животных — прим. «ВМ») в чувства, — объяснил подозреваемый свои мотивы.
Соседи рассказали, что Ацаева задерживали около полутора часов — мужчина забаррикадировался в своей квартире и отказывался открывать дверь полицейским.
Подозреваемый психически не здоров и употребляет наркотики.
Эмиль Ацаев живет в районе Тропарево-Никулино по соседству от своей 70-летней матери. Он страдает от шизофрении, состоит на учете в психдиспансере и употребляет наркотики.
— У него психическое заболевание, вторая группа инвалидности. Когда ему 20 лет исполнилось, странности в поведении начались, бывала и агрессия. Сейчас он постоянно на лекарствах, уколы ему делают в психоневрологическом диспансере. Последний укол две недели назад был, — рассказала мать задержанного.
Она назвала поступок сына «непонятным хулиганством» и усомнилась, что мужчина действительно планировал травить животных. Мать предположила, что Ацаев хотел подбросить леопардам и рысям валерьянку, как обычным кошкам.
По словам соседей, во время обострений шизофрении Ацаев ведет себя неадекватно. Несколько раз он выбрасывал вещи с балкона 12-го этажа, среди них были комод, гиря на 16 килограммов, шприцы и ножи. А однажды он якобы набросился на прохожих с топором, пишет Shot.
По данным Telegram-канала «112», Ацаев имеет две судимости за незаконный оборот оружия и полудрагоценных камней.
Хулигана могут оштрафовать и отпустить.
Как рассказал «Вечерней Москве» основатель адвокатской коллегии «Лунев и партнеры» Алексей Лунев, за подобные действия закон предусматривает административную и уголовную ответственность.
— Все зависит от мотивов и того, насколько были опасны эти таблетки для животных. Если мужчина просто хотел дать валерьянку рысям, как кошкам, то это могут счесть мелким хулиганством (за это виновника могут оштрафовать на тысячу рублей или арестовать на 15 суток — прим. «ВМ»). А если он хотел отравить или убить животных, то это могут квалифицировать как жестокое обращение с животными (предусматривает до трех лет лишения свободы — прим. «ВМ»), — пояснил юрист.
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Но с учетом психического заболевания Ацаева его могут просто оштрафовать и отправить на обследование в психдиспансер.
— Может быть, сегодня он хотел отравить валерьянкой животных, а завтра захочет цианистым калием — людей. Поэтому его обязательно проверят в психдиспансере. Если его поведение признают общеопасным, его поместят на лечение. А если такой угрозы нет, то его отпустят, — считает Лунев.
Другой скандал, связанный с зоопарками, произошел осенью 2024 года. За неделю из российских зоопарков похитили трех детенышей кенгуру. В качестве подозреваемого был задержан карлик-рецидивист, который планировал выставить животных на продажу. Позднее его отправили в психбольницу.
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