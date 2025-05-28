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Изъяли транспорт и товар: под Омском задержаны два пьяных водителя большегрузов

Обоих водителей ждет серьезный штраф и лишение прав.

Источник: Комсомольская правда

Сразу двух водителей большегрузов с признаками алкогольного опьянения задержали представители ГИБДД Омской области. Им грозит штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Первый инцидент произошел на 579 км трассы Тюмень — Омск. Автомобиль КамАЗ под управлением мужчины 1976 года рождения был остановлен для проверки. Освидетельствование показало содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,145 мг/л.

Второй случай зафиксирован на автодороге Омск — Русская Поляна, где был остановлен грузовик «Ситрак», за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения. Показания алкотестера подтвердили наличие алкогольного опьянения, составив 0,424 мг/л.

В отношении обоих водителей возбуждены административные дела. Транспортные средства нарушителей помещены на специализированную стоянку.

Ранее мы писали, что в Омске несовершеннолетний водитель осужден за тяжкое ДТП.