Изъяли транспорт и товар: под Омском задержаны два пьяных водителя большегрузов

Сразу двух водителей большегрузов с признаками алкогольного опьянения задержали представители ГИБДД Омской области. Им грозит штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
Первый инцидент произошел на 579 км трассы Тюмень — Омск. Автомобиль КамАЗ под управлением мужчины 1976 года рождения был остановлен для проверки. Освидетельствование показало содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,145 мг/л.
Второй случай зафиксирован на автодороге Омск — Русская Поляна, где был остановлен грузовик «Ситрак», за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения. Показания алкотестера подтвердили наличие алкогольного опьянения, составив 0,424 мг/л.
В отношении обоих водителей возбуждены административные дела. Транспортные средства нарушителей помещены на специализированную стоянку.
Ранее мы писали, что в Омске несовершеннолетний водитель осужден за тяжкое ДТП.