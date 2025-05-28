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В Уфе из-за аварии остановилось движение трамваев

В связи с аварийно-восстановительными работами технических служб на участке трамвайного пути улицы Зорге — Лесопарковый проезд в сторону Госцирка временно остановлено движение трамваев маршрутов №№ 5, 10 и 18. Об этом сообщает управление электротранспорта Уфы. Пассажиров просят с пониманием отнестись к доставленным неудобствам.

Источник: Администрация Уфы

Частой причиной остановки движения уфимских трамваев становятся различные неполадки на путях. Трамвайные пути Уфы были построены еще в советские годы и требуют комплексной реконструкции. Единственный отвечающий современным стандартам полукилометровый участок расположен на улице Зорге. Здесь трамвайные рельсы были уложены на бетонное основание со специальными резиновыми вкладками, уменьшающими шум и повышающими среднюю скорость и плавность движения вагонов. Уже в ближайшем будущем по похожему образцу будут реконструированы и другие пути.

В ходе совещания в формате «Транспортного часа» с участием Главы республики Радия Хабирова было заявлено, что реализацию масштабного проекта модернизации системы трамвайного сообщения Уфы начнут с обновления более 8 километров путей в южной части города. Ремонтные работы должны стартовать уже в 2025 году.