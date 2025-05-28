В Уфе из-за аварии остановилось движение трамваев

Частой причиной остановки движения уфимских трамваев становятся различные неполадки на путях. Трамвайные пути Уфы были построены еще в советские годы и требуют комплексной реконструкции. Единственный отвечающий современным стандартам полукилометровый участок расположен на улице Зорге. Здесь трамвайные рельсы были уложены на бетонное основание со специальными резиновыми вкладками, уменьшающими шум и повышающими среднюю скорость и плавность движения вагонов. Уже в ближайшем будущем по похожему образцу будут реконструированы и другие пути.