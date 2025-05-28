В Башкирии нашли мать-беглянку, задолжавшую по алиментам два миллиона рублей

В Туймазах за решеткой оказалась 32-летняя мать. Женщина долгое время уклонялась от алиментов и накопила долгов на два миллиона рублей. Все это годы горе-мать была занята обустраиванием личной жизни, вечеринками, любила выпить и совсем не интересовалась жизнью детей.
Как рассказали в ГУФССП по РБ, дети должницы вынуждены жить с бабушками. Все это время женщина вела маргинальный образ жизни. После объявления ее в исполнительный розыск, горе-мать скрылась.
Как выяснили приставы, алиментщица тайно навещала родную деревню лишь на короткое время, после чего снова исчезала. Приставам удалось установить личность ее сожителя и где живет пара. Однако застать женщину дома не удалось — мужчина проходил лечение в дневном стационаре, куда его регулярно сопровождала возлюбленная.
Рассчитав время процедур, судебные приставы подкараулили беглянку у выхода из поликлиники. Суд принял решение арестовать женщину на 10 суток.
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