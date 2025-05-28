В Башкирии нашли мать-беглянку, задолжавшую по алиментам два миллиона рублей

Как выяснили приставы, алиментщица тайно навещала родную деревню лишь на короткое время, после чего снова исчезала. Приставам удалось установить личность ее сожителя и где живет пара. Однако застать женщину дома не удалось — мужчина проходил лечение в дневном стационаре, куда его регулярно сопровождала возлюбленная.