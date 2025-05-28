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В Гвардейске на переходе сбили 8-летнего велосипедиста

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: пресс-службы ГАИ

В среду, 28 мая, в Гвардейске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По оперативной информации, авария случилась в 11:43 на ул. Гагарина, 12. Автомобиль «Лада» допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги по пешеходному переходу не спешившись. В результате 8-летний мальчик получил телесные повреждения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.