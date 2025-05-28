В Гвардейске на переходе сбили 8-летнего велосипедиста

По оперативной информации, авария случилась в 11:43 на ул. Гагарина, 12. Автомобиль «Лада» допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги по пешеходному переходу не спешившись. В результате 8-летний мальчик получил телесные повреждения.