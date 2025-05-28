Пятерых черных риелторов осудили в Петербурге

Смольнинский районный суд вынес приговор группе мошенников, которые обманом завладели квартирами петербуржцев. Вину подсудимые признали. Суд приговорил организатора к 5 годам строгого режима, его сообщников — к срокам от 1 года до 3 лет 4 месяцев. Двоих взяли под стражу в зале суда.
— Фигуранты действовали в разных составах и под различными предлогами, чтобы лишить потерпевших жилья и оформить его на подставных лиц, — сообщила Объединенная пресс-служба судов.
Организатор группы лично убеждал пожилых владельцев подписывать договоры купли-продажи, вводя их в заблуждение. Его сообщница оформляла сделки как покупатель или одаряемая, зная, что данные в документах недостоверны. Потерпевшие лишились долей в квартирах на Рыбацком проспекте и улице Дмитрия Устинова на общую сумму более 10 млн рублей.
В одном из эпизодов мошенники организовали временное проживание потерпевшей, чтобы контролировать ее и завладеть квартирой на проспекте Славы. Ущерб составил 7,5 млн рублей. Еще одну попытку аферы с квартирой на набережной Обводного канала стоимостью 8,5 млн рублей удалось предотвратить.