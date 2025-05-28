Пятерых черных риелторов осудили в Петербурге

Организатор группы лично убеждал пожилых владельцев подписывать договоры купли-продажи, вводя их в заблуждение. Его сообщница оформляла сделки как покупатель или одаряемая, зная, что данные в документах недостоверны. Потерпевшие лишились долей в квартирах на Рыбацком проспекте и улице Дмитрия Устинова на общую сумму более 10 млн рублей.