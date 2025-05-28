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В Андижане неадекватный водитель устроил крупное ДТП, пытаясь скрыться от погони

Vaib.uz (Узбекистан. 28 мая). В социальных сетях распространилось видео с места серьёзного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Андижанской области. На кадрах видно, как водитель автомобиля «Nexia-2» на высокой скорости вылетает с боковой дороги на главную трассу, провоцируя столкновение сразу с двумя автомобилями. За ним мчатся две патрульные машины. После столкновения нарушитель снова нажимает на газ и покидает место происшествия.

Источник: Vaib.Uz

Как прокомментировали ситуацию в Управлении внутренних дел, инцидент произошёл 26 мая около 14:00 на одной из дорог Андижанского района. Инспектор ДПС подал законный сигнал об остановке автомобиля «Nexia-2» для проверки документов. Однако водитель — 20-летний местный житель, проигнорировал требование и попытался скрыться.

Пытаясь уйти от погони, он резко выехал с внутренней дороги на основную трассу, где и произошло столкновение с автомобилями Labo и Captiva, двигавшимися по своей полосе. Несмотря на аварию, водитель продолжил движение и попытался скрыться.

Нарушителя удалось задержать в ходе преследования — его автомобиль был блокирован патрульными в махалле «Хумо» Асакинского района. При осмотре машины в присутствии понятых в салоне был найден нож. Также выяснилось, что водитель не имел при себе никаких документов на право управления транспортом.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, однако все три автомобиля получили технические повреждения.

Сейчас водитель помещён в изолятор временного содержания, ведётся предварительное расследование.