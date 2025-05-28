В Андижане неадекватный водитель устроил крупное ДТП, пытаясь скрыться от погони

Как прокомментировали ситуацию в Управлении внутренних дел, инцидент произошёл 26 мая около 14:00 на одной из дорог Андижанского района. Инспектор ДПС подал законный сигнал об остановке автомобиля «Nexia-2» для проверки документов. Однако водитель — 20-летний местный житель, проигнорировал требование и попытался скрыться.
Пытаясь уйти от погони, он резко выехал с внутренней дороги на основную трассу, где и произошло столкновение с автомобилями Labo и Captiva, двигавшимися по своей полосе. Несмотря на аварию, водитель продолжил движение и попытался скрыться.
Нарушителя удалось задержать в ходе преследования — его автомобиль был блокирован патрульными в махалле «Хумо» Асакинского района. При осмотре машины в присутствии понятых в салоне был найден нож. Также выяснилось, что водитель не имел при себе никаких документов на право управления транспортом.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, однако все три автомобиля получили технические повреждения.
Сейчас водитель помещён в изолятор временного содержания, ведётся предварительное расследование.