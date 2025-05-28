В Андижане неадекватный водитель устроил крупное ДТП, пытаясь скрыться от погони

Vaib.uz (Узбекистан. 28 мая). В социальных сетях распространилось видео с места серьёзного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Андижанской области. На кадрах видно, как водитель автомобиля «Nexia-2» на высокой скорости вылетает с боковой дороги на главную трассу, провоцируя столкновение сразу с двумя автомобилями. За ним мчатся две патрульные машины. После столкновения нарушитель снова нажимает на газ и покидает место происшествия.