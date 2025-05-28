Троих пропагандистов терроризма отправили в колонию в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону трое мужчин получили сроки за пропаганду терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сегодня, 28 мая, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
По данным следствия, в марте 2023 года в Краснодаре экстремисты решили записать видео. Один из сообщников приобрел камуфлированную одежду, маски, два беспилотных летательных аппарата и страйкбольную модель автомата Калашникова. Также он привез кустарно изготовленный знак деревни Ловцово городского округа Домодедово Московской области.
После этого подельники выбрали место для записи ролика, надели камуфляж и показались на камеру с беспилотниками в руках. Позже запись опубликовали, и она была доступна для всех, кто ее хотел посмотреть.
Южный окружной военный суд утвердил для подсудимых 5 лет и 6 месяцев, 6 лет, а также 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима.
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