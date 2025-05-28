Тысячи жителей Москвы и Подмосковья остались без интернета

Десятки тысяч жителей Москвы и Московской области столкнулись с полным отсутствием доступа к интернету. Сбой произошёл у провайдера «АСВТ», который обслуживает сразу несколько крупных жилых комплексов: «Рассказово 2.0», «Новые Ватутинки», «Датский квартал», «Рихард», «Героев», «Западное Кунцево», «Первый Ленинградский» и «Новое Тушино».
Как сообщает телеграм-канал SHOT, проблема возникла около 08:10 утра. Помимо потери интернет-соединения, у жильцов перестали работать домофоны, вышли из строя терминалы оплаты в магазинах на первых этажах, а также наблюдались трудности с онлайн-обучением и удалённой работой.
Позднее представители провайдера дали официальный комментарий:
«Уважаемые абоненты!
С 8:10 28.05.25 на нашу сеть оказывается массированная DDoS-атака. Из-за этого возможны перебои с доступом в интернет и другими сервисами.
Инженеры уже работают над устранением последствий и восстановлением связи.
Благодарим за понимание и терпение!»
Таким образом, причиной сбоя стала не техническая авария, а внешнее кибервоздействие. DDoS-атаки представляют собой организованный наплыв трафика, направленный на перегрузку серверов и вывод их из строя. За последние годы такие инциденты всё чаще затрагивают городскую цифровую инфраструктуру.